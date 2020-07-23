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إغلاق مقر وزارة الصحة في نابلس جراء مخالطة مصاب بـ"كورونا"

23 تموز / يوليو 2020 04:02

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إغلاق مقرها في مدينة نابلس اليوم بعد مخالطة أحد العاملين بشركة التنظيف داخلها مع أحد المصابين بفيروس كورونا من خارج الوزارة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعقيم جميع مراكزها ومقراتها بشكل دوري.

وأضافت الوزارة أنها باشرت إجراءات التعقيم للمقر، وأخذ عينة من الموظف للفحص، فيما سيتم إعادة فتح المقر كالمعتاد ابتداء من صباح الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتعقيم جميع مقراتها ومراكزها ومديرياتها بشكل دوري نهاية كل أسبوع لحماية المراجعين والكوادر الطبية والعاملين فيها.

وأهابت وزارة الصحة بموظفيها وجمهور المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

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