إصابة عامل بكسور أثناء مطاردة الاحتلال له في جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عامل فلسطيني من بلدة قباطية جنوب جنين بكسور ورضوض، اليوم الخميس، أثناء مطاردته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت مصادر محلية أن العامل كان في طريقه لعمله داخل أراضي 48، عبر بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضي بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات العمال بمحاذاة الجدار في المنطقة المذكورة، مضيفا أنه تم نقل العامل المصاب إلى لمستشفى لتلقي العلاج.

وبينت أن العام يدعى حسن توفيق يوسف كميل، وقد أصيب برضوض وكسور في القدم ومنطقة الحوض، لافتة إلى أنه جرى احتجاز عشرات العمال و4 مركبات يملكها مواطنون.