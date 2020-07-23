السفير العمادي يعلن صرف منحة 100$ السبت القادم

غزة- الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة سيبدأ يوم السبت الموافق 25/7/2020

وأكد العمادي الخميس، أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، مبيناً أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020

وذكر أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.