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السفير العمادي يعلن صرف منحة 100$ السبت القادم

23 تموز / يوليو 2020 05:39

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غزة- الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة سيبدأ يوم السبت الموافق 25/7/2020

وأكد العمادي الخميس، أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، مبيناً أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020

وذكر أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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