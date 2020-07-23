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كورونا.. حالة وفاة بالضفة وتعافي إصابتين في غزة

23 تموز / يوليو 2020 05:53

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة مساء الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديد لفلسطيني يبلغ (58عاماً) من بيت عوا في الخليل متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

بدورها، قالت الوزارة في قطاع غزة، أنه سجلت تعافي حالتين جديدتين من إصابات فيروس "كورونا"، مبينة أنه لا تزال 4 إصابات نشطة تحت العلاج بمستشفى العزل.

وكانت الوزارة في الضفة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة و1270 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية والقدس.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة (الفعلية) في فلسطين وصلت إلى 8411، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3394، بنسبة 28.6% من مجمل الحالات المسجلة، وحالات الوفاة إلى 70.

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