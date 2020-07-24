اسباب تشنج الساقين اثناء النوم منها الوقوف لفترة طويلة



تشنج الساقين اثناء النوم من المشاكل الشائعة التي تصيب الكثيرين، يشار إليها أحيانًا باسم تشنجات العضلات أو خيول شارلي، وتحدث عندما يتم شد واحدة أو أكثر من عضلات الساق بشكل لا إرادي وغالبًا ما تؤثر التقلصات على عضلة الساق التي تمتد من ظهر كل ساق من الكاحل إلى الركبة، ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر أيضًا على العضلات الموجودة في مقدمة كل فخذ (عضلة الفخذ) والجزء الخلفي من كل فخذ (أوتار الركبة)، في هذا التقرير نتعرف على اسباب تشنج الساقين اثناء النوم

اسباب تشنج الساقين اثناء النوم



اسباب تشنج الساقين اثناء النوم في معظم الحالات، تكون مجهولة السبب، مما يعني أن سببها الدقيق غير معروف قد تكون تقلصات الساق الليلية مرتبطة بوضع القدم غالبًا ما ننام بأقدامنا وأصابعنا الممتدة بعيدًا عن بقية أجسامنا، هذا يقصر عضلات الساق مما يجعلها أكثر عرضة للتقلصات.

تشمل اسباب تشنج الساقين اثناء النوم الأخرى ما يلي:

-الكسل: يجب شد العضلات بانتظام لتعمل بشكل صحيح الجلوس لفترات طويلة قد يجعل عضلات الساق أكثر عرضة للتقلصات.

-إجهاد العضلات يمكن أن تؤدي ممارسة الكثير من التمارين الرياضية إلى إرهاق العضلات وقد تكون مرتبطة بتشنجات العضلات.

-وضع جلوس غير لائق. يؤدي الجلوس مع تقاطع رجليك أو أصابع قدميك لفترات طويلة إلى تقصير عضلات الساق مما قد يؤدي إلى التقلصات.

-الوقوف لفترات طويلة تشير الأبحاث أن الأشخاص الذين يقفون لفترات طويلة في العمل هم أكثر عرضة للإصابة بتقلصات الساق الليلية.

-نشاط العصب غير طبيعي وفقًا للدراسات الكهرومغناطيسية ، ترتبط تقلصات الساق بزيادة حرق الأعصاب غير الطبيعي.

-تقصير الأوتار الأوتار ، التي تربط العضلات والعظام ، تقصر بشكل طبيعي بمرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى تقلصات في العضلات.

-من غير المحتمل أن تكون تقلصات الساق في الليل هي العلامة الأولى لحالة طبية أكثر خطورة ومع ذلك ، فهي مرتبطة بالأمراض التالية:

- الحمل

- مشاكل هيكلية، مثل القدم المسطحة أو تضيق العمود الفقري

-الاضطرابات العصبية ، مثل مرض العصبون الحركي أو الاعتلال العصبي المحيطي

-الاضطرابات العصبية التنكسية، مثل مرض باركنسون

-الاضطرابات العضلية الهيكلية ، مثل هشاشة العظام

-أمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

-اضطرابات التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري

-أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل أمراض القلب أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية

-الأدوية مثل الستاتينات ومدرات البول.