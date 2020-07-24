"افتح يا سمسم" حيلة جديدة لفتح هاتفك الأيفون بسهولة



هناك الكثير من النصائح والحيل حول هواتف أيفون يعرفها الكثير من الناس، ولكن هناك أيضاً مزايا لا يعرفها أشخاص آخرون، ففي حيلة جديدة لا يعرفها الكثير منا، إذ انتشر مقطع فيديو هذا الشهر، على منصة TikTok المثيرة للجدل، بواسطة مستخدم وحصد أكثر من 5.7 مليون مشاهدة.



وفقا لما ذكرته "العربية"، وجد الفيديو خدعة تتيح لك الاستفادة من مزايا إمكانية الوصول الشاملة من أبل لإنشاء أمر صوتي يفتح قفل هاتف أيفون ببساطة، فهى طريقة رائعة ومبتكرة لاستخدام ميزة التحكم الصوتي في هاتف أيفون بطريقة لا يفكر بها معظم الناس.



هذا ويمكن للمستخدمين فتح أو قفل هاتف أيفون بأمر صوتي من خلال فتح تطبيق الإعدادات على هاتف آيفون والضغط على إمكانية الوصول ثم التمرير لأسفل وتحديد التحكم الصوتي، بعد ذلك، يجب اختيار تخصيص الأوامر ثم الضغط فوق إنشاء أمر جديد.



بعد ذلك يجب منح الأمر الجديد أي اسم – يتم استخدام افتح يا سمسم في الفيديو – ثم الضغط على إجراء، ثم تحديد تشغيل إيماءة مخصصة، وهنا يأتي الجزء الصعب فقط، ففي الشاشة التالية سيكون عليك الضغط على رمز PIN الذي تستخدمه لإلغاء قفل هاتف آيفون، حيث لن تظهر الأرقام على الشاشة فقط، ومن المحتمل أن يكون معظم الأشخاص قد استغلوا رقم التعريف الشخصي بما يكفي من المرات ليتمكنوا من إضافته بعد بضع محاولات فقط.



بمجرد أن تقوم بحفظ الإيماءة الجديدة، فأنت جاهز لتجربة حيلة فتح قفل آيفون الجديدة، الآن اقفل هاتفك وقم بإعطاء Siri أي أمر صوتي قمت بتكوينه، إذا اخترت نفس العبارة التي استخدمها صاحب الفيديو، "افتح يا سمسم"، سيفتح هاتفك.



