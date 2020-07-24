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قرية تستقبل أول مولود منذ 8 سنوات

24 تموز / يوليو 2020 07:58

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قدمت عمدة قرية مورتيرون، وهي قرية جبلية في مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بالتهنئة للسكان على ولادة أول طفل منذ 8 سنوات في القرية.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، يبلغ عدد سكان القرية 29 نسمة فقط.

وعبرت الأم عن فرحتها بالمولود الذي أُطلق عليه اسم “دينيس”، مشيرة إلى صعوبة الحمل خلال جائحة كورونا، ومنعت الأم من الخروج ورؤية عائلتها، على أن يتم الاحتفال بزيادة عدد سكان القرية فور سماح الظروف بذلك.

وأعربت العمدة عن سعادتها بولادة الطفل واتبعت التقليد الإيطالي بوضع شريط أزرق على الباب لإعلان اسم المولود الجديد، في حدث لم تشهده القرية منذ عام 2012.

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