مجددا فيسبوك يحظر الاعلامي خالد معالي لمدة شهر

غزة-الرأي

حظر موقع ال"فيسبوك" صفحة الاعلامي والكاتب الصحفي، خالد معالي من مدينة سلفيت لمدة شهر .

وقال معالي وهو ايضا باحث في شؤون الاستيطان، انه تفاجأ مساء الخميس 2372020 برسالة تفيد بانه تم تقييد وحظر الحساب .

واوضح معالي انه تم حظر حسابه لمدة شهر اكثر من مرة في اوقات سابقة بحجج وذرائع واهية.

واوضح معالي ان ادارة ال "فيسبوك" تتسبب بمنعه من التواصل مع الاف من اصداقائه ومتابعيه.

ولفت معالي ان سلطات الاحتلال سبق وان اعتقلته عدة مرات على خلفية نشاطه الاعلامي ، وكان آخرها عام 2016 على خلفية نشاطه على ال"فيسبوك" وافرج عنه بعد دفع 2000 دولار ومصادرة معداته واغلاق صفحته لمدة شهر.