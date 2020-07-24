الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 مواطنين من مدينة طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن الاحتلال اقتحم المدينة، واعتقل كلاً من: أسيد محمود صالح، وعماد صايل عبد الرازق، ولؤي رشيد دراغمة.
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24 تموز / يوليو 2020 11:03
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 مواطنين من مدينة طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن الاحتلال اقتحم المدينة، واعتقل كلاً من: أسيد محمود صالح، وعماد صايل عبد الرازق، ولؤي رشيد دراغمة.
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