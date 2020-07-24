الاتصالات تنشر تنويهًا هامًا بشأن صرف المنحة القطرية

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، اليوم الجمعة، تنويهًا هامًا حول المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة (دفعة رقم 6/2020).

وأكدت الوزارة في تصريح مقتضب لها، أن صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة سيبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 25-07-2020م وحتى الأربعاء الموافق 29-07-2020م، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا.

وذكرت أنه سيتم ارسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق الدخول الموحد على الأجهزة الذكية.

وطلبت الوزارة من المواطنين الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف

3. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.

4. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

5. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد

6. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب).

8. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد.

9. الصرف لأصحاب الوكالات طيلة أيام الصرف حسب التاريخ المحدد لكل مستفيد.