اليوم... وفاة 4 مغتربين بالكورونا في السعودية

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية برام الله، مساء الجمعة تسجيلها وفاة مواطنَين مغتربَين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة بأن وفاة المواطنين أشرف محمد توفيق الفرا (54 عامًا)، وفايزة فايز محمد سكيك (63 عامًا)؛ بسبب الفيروس بالسعودية.

وأعلنت الخارجية صباح اليوم، عن وفاة المواطنَين المغتربَين جمال محمد مصطفى القطروس (65 عامًا)، ودرويش مصطفى درويش السقا (73 عامًا) جراء الفيروس.

ويرتفع إجمالي الوفيات في صفوف جاليتنا، وفق إحصائيات وزارة الخارجية إلى 197، بينهم 4 اليوم، عدا عن أكثر من 3800 إصابة، منهم 1650 تعافوا من الفيروس.