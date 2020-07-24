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هنية يعزي بوفاة والدة الشهيد الزواري

24 تموز / يوليو 2020 09:13

وكالات-الرأي:

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، شقيق الشهيد محمد الزواري، وقدم له ولعائلته الكريمة باسم حركة حماس وباسم الشعب الفلسطيني التعازي بوفاة والدته، مستحضرًا الشهيد البطل محمد الزواري وتاريخه وسيرته العطرة في مسيرة المقاومة الفلسطينية.

وأكد هنية أن الشهيد الزواري، سيبقى خالدًا في ذاكرة كل المجاهدين برسالته العظيمة السامية التي أكد فيها أن فلسطين قضية أمة، وتحريرها واجب على الجميع.

وعبّر رئيس الحركة خلال الاتصال عن مشاطرة العائلة الألم بوفاة والدة الشهيد، وأكد الوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

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