تعرف على فوائد زيت حبة البركة الصحية

زيت حبة البركة يحمل الكثير من الفوائد لصحة الجسم، فأحد المكونات الرئيسية لزيت الحبة السوداء هو الثيموكينون ، وهو مركب له خصائص مضادة للأكسدة، ولزيت حبة البركة تاريخ طويل في الاستخدام يعود إلى أكثر من 2000 سنة يستخدم البعض الزيت لعلاج حالات تشمل الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم وفقدان الوزن وحالات أخرى وفقا لتقرير لموقع verywellhealth.

فوائد زيت حبه البركة

التهاب المفصل الروماتويدي



قد يساعد زيت حبة البركة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، حيث ان العلاج بزيت الحبة السوداء أدى إلى انخفاض أعراض التهاب المفاصل ومستويات علامات الالتهابات في الدم ، وعدد المفاصل المنتفخة.

التهاب الأنف

زيت الحبة السوداء يبشر بالخير في علاج الحساسية في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة تم العثور على زيت الحبة السوداء لتقليل وجود احتقان الأنف والحكة وسيلان الأنف والعطس بعد أسبوعين.

لأن الزيت له إمكانات علاجية في علاج الحالة بسبب آثاره المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات الهيستامين والمناعة ومضادات الميكروبات والمسكنات.

داء السكري

قد يكون زيت حبه البركة مفيدًا بعض الشيء لمرضى السكري حيث يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

الربو

زيت حبة البركة قد يقدم فوائد للأشخاص الذين يعانون من الربو

يعالج البدانة

يساعد زيت حبه البركة على خفض الوزن في محيط الخصر ومستويات الدهون الثلاثية وخفض مستويات الكوليسترول

كما يستخدم زيت حبة البركة السوداء كعلاج لحالات مثل الحساسية والربو والسكري والصداع وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك يعزز جهاز المناعة ويقلل الالتهاب ويكافح العدوى.يستخدم الزيت موضعيًا لمشاكل البشرة والشعر ، مثل حب الشباب والشعر الجاف والصدفية ونمو الشعر والجلد الجاف.

ولكن يجب الحذر عند تناول زيت حبة البركة ، لأن زيت الحبة السوداء قد يبطئ تخثر الدم ويزيد من خطر النزيف إذا كان لشخص يعانى من اضطراب نزيف أو يتناول أدوية تؤثر على تخثر الدم ، فلا يجب تناول زيت حبه البركة في هذه الحالات.