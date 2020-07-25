يشهر مسدسه بمتجر.. والسبب طلب بارتداء كمامته

أوقفت الشرطة الأميركية رجلا في ولاية فلوريدا، وذلك بعدما أشهر مسدسا في وجه رجل طلب منه وضع الكمامة بأحد المتاجر في منطقة بالم بيتش.

وكان فينسنت سكافيتا، البالغ من العمر 28 عاما، يتبضع في متجر "وولمارت" عندما طلب منه زبون آخر وضع الكمامة للحماية من فيروس كورونا المستجد، فلم يرق الأمر له ورفض الإذعان لطلبه، وتلاسن مع زبون آخر، فما كان منه إلا أن أخرج مسدسا وأشهره في وجهه.

وأوقف بعد ذلك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل وإشهار سلاح بطريقة غير مناسبة، وفق ما قال مكتب قائد شرطة بالم بيتش الذي كشف عن الحادث عبر "تويتر".

وغرد قائد الشرطة قائلا: "أهلا بك في سجن منطقة بالم بيتش. ليكون ذلك بمثابة درس لك"، حسبما نقلت فرانس برس.

وتطلب متاجر "وولمارت" منذ 20 يوليو من كل زبائنها وضع الكمامة، لكن الكثير من الأميركيين يتحفظون على ذلك، ومنهم الرئيس دونالد ترامب الذي رفض على مدى أشهر التشجيع على وضع الكمامة متحججا بالحرية الفردية.

إلا أن الرئيس عدّل أخيرا موقفه، وظهر واضعا كمامة للمرة الأولى في 11 يوليو، وقال الاثنين إن وضعها "عمل وطني" ناشرا صورة له مع كمامة عبر تويتر.