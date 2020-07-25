القبض على كنغر بتهمة نشر الفوضى بعد أن فر من صاحبه

وقعت حادثة غريبة ومضحكة حيث فر حيوان كنغر من صاحبه، وزرع الفوضى في شوارع فورت لودردايل في فلوريدا قبل أن يلقي عليه القبض عناصر من الشرطة.

وتقول التقارير الصحافية أن ما تشهده هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة يحدث بشكل متكرر مع مناخها الاستوائي، حيث تشهد حوادث متفرقة مع حيوانات، لكنها تتعلق عادة بتماسيح أميركية أو أفاعٍ ضخمة وقردة.

وبالعودة لتفاصيل الواقعة، فإن سكان في فورت لودردايل الشرطة برؤيتهم الكنغر جاك البالغ سنتين يتجول في المدينة الواقعة شمال ميامي، وانتشرت القصة بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وقال أحدهم في اتصال برقم الطوارئ أوردت فحواه صحيفة «صن سنتينل» المحلية: "صراحة قد تقولون إني مجنون لكن الجميع كان يتوقف لرؤية الكنغر مع احتمال الاصطدام به، لا أريد أن يتعرض للصدم".

وأظهرت عدة مشاهد صورت بكاميرا عنصر من الشرطة في المكان في محاولة للسيطرة على الحيوان الذي لم يقاوم أبداً عملية توقيفه.

وأحاط بالحيوان عناصر الشرطة الذين بدا عليهم الضحك، وتمكنوا من وضع طوق حول عنقه، واقتيد إلى آلية للقوى الأمنية نقلته إلى حظيرة لجياد الشرطة.

الكنغر الهارب

وعثرت الشرطة سريعاً على مالك الحيوان، ويدعى أنطوني ماسياس الذي أكد أن الحيوان يقيم في منزله إلى جانب كلبه الصغير ماكس، وقال المالك: "الحيوانان على وفاق تام، ويلعبان ويعدوان معا".

إلا أن لجنة الحياة البرية في فلوريدا لم يرق لها الأمر كما للشرطة، فصاحب الحيوان لا يملك التراخيص الضرورية لاقتناء حيوان كهذا ويواجه تالياً احتمال الحكم عليه بالسجن 60 يوماً وتغريمه 500 دولار.

ومن المعروف، إنه يتأخر النسل عند الكنغر بسبب المناخ فاذا كان المناخ فيه نقص في الماء والغذاء فلا تتطور البويضة المخصبة بل تستمر في حالة سبات حتى إذا هطل المطر تبدأ بالتطور.