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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2570) السبت 25/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

2241 منزلاً فلسطينياً هُدمت في النقب العام الماضي

فلسطين: تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الإعلامي الحكومي": نترفع عن الرد على اللحام

الرئيس يعزي بوفاة رجل الأعمال التشيلي الفلسطيني الكبير خوسيه

الرجوب يعلن عن إعتقال متهمين أقاموا محاكمة ميدانية لمواطن بتهمة

منصور يطالب بالدفاع بحزم عن القانون الدولي والقرارات التي اتخذت

الخارجية": 197 وفاة و3802 إصابة و1644 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفسطينية

فروانة: 2789 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً مختلفة بينهم 1524 محكومين لأكثر من 10أعوام

أخبار إسرائيلية

أربعة استطلاعات للرأي تكشف تراجع شعبية نتنياهو

تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق

إسرائيل: 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

وصول مهاجرين إثيوبيين جدد إلى إسرائيل في ظل أزمة كورونا

اخبار دولية

غرينبلات: إذا ارادت إسرائيل تنفيذ الضم حسب صفقة القرن عليها

رئيس هيئة الأركان الأمريكية يصل إلى إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها

هيئة تونسية تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط ""غوغل" و "آبل

أخبار عربية

إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية على حدودها مع لبنان.. فما السبب؟

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

سلطات الاحتلال تواصل عزل أسيرتيْن منذ 50 يوما.. وتشكيك بنتائج فحص “كورونا” الإسرائيلي للأسرى

فلسطين: تسجيل 3 وفيات و537 إصابة بفيروس كورونا

الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار اعتقال محافظ القدس والخارجية تشرع بحملة دولية لإطلاق سراحه

حكومة الاحتلال تواصل حرب الاستيطان ونهب الأراضي وقانون جديد لـ”الكنيست” لتشريع “التطهير العرقي…

قطر تصرف مساعدات مالية جديدة لـ100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة

كتاب إسرائيلي يتساءل: هل أصابت لعنة الشهيد أبو جهاد ثلاثة من منفذي اغتياله

الشرق الأوسط

إسرائيل تمنع صلاة الجمعة على أرض يسعى المستوطنون إلى الاستيلاء عليها

2241 منزلاً فلسطينياً هُدمت في النقب العام الماضي

الخليج الإماراتية

«السلطة» تعتقل نشطاء ضد الفساد وتتهمهم بخرق تدابير «كورونا

3 وفيات و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

الأهرام المصرية

فلسطين: 197 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات حول العالم

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

الشروق المصرية

حماس والجهاد تنددان باعتراض مقاتلات أمريكية طائرة ركاب إيرانية

الخارجية الفلسطينية تعلن تسيير رحلة إجلاء جديدة للعالقين إلى الولايات المتحدة

إسرائيل تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

تقرير لـ«أ ش أ»: هل تستجيب جوجل لضغوط إعادة اسم فلسطين على خرائطها؟

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

قطع للتيار الكهربائي في 3 مناطق بمحيط رام الله

11 إصابة جديد بـ"كورونا" في طولكرم والمحافظ يقرر إغلاق بلدة عتيل

توضيح صادر عن الشرطة بخصوص قضية ثلاثة أطفال في بيت لحم

"فتح": اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية

"وزارة التنمية الاجتماعية " ومؤسسة طفل الحرب- هولندا و الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يساهمون في الجهود الحكومية لمواجهة "كورونا"

السجن 4 سنوات ونصف للأسير راجح قبلاوي

محكمة الاحتلال تحكم على أسير وتمدد محاكمة آخر

الحياة الجديدة

الشباب الفلسطيني..بين شق مسار التغيير وتحديات الواقع

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني المناضل محمد سلامة جرادة

"فتح": اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية

10آلاف مصلٍ يؤدوون صلاة الجمعه في رحاب المسجد الاقصى المبارك

​الأيام

»حملات بغزة تدعو لدعم الطلبة الفقراء غير القادرين على الالتحاق بالجامعات

»محللون إسرائيليون: نتنياهو يسعى لانتخابات قبل موعد التناوب

»جيش الاحتلال ينشر منظومة "تعقب وجوه" في الخليل

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

هآرتس: “حل الدولتين يبقى احتمالاً ضعيفاً لأسباب سياسية… لا استيطانية”

معاريف: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”

اسرائيل تغلق الطرق والمحاور في الشمال تحسبا من هجوم انتقامي لحزب الله

وفاة شابة متأثرة بحالتها الحرجة بعد تعرضها أمس للغرق في بحر خانيونس

عرب 48

السلطة الفلسطينيّة تعتقل 11 ناشطًا حاولوا التظاهر ضد الفساد

إصابات إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

كورونا في الضفة: 3 وفيات و537 إصابة جديدة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

25 تموز (يوليو)

2001م اغتيال القائد القسامي صلاح الدين دروزة "أبو النور" من نابلس خلال قصف سيارته بالصواريخ من طائرات إسرائيلية وكان أحد المبعدين إلى مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992م.

2000م رئيس السلطة الفلسطينية السيد ياسر عرفات يرفض في كامب ديفيد التوقيع على التنازل عن الثوابت الوطنية والمتمثلة في عروبة القدس وكونها عاصمة الدولة الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

25 تموز 1982- الاجتياح الاسرائيلي للبنان: ياسر عرفات يوقع وثيقة يوافق فيها على «كل قرارات الامم المتحدة» المتعلقة بفلسطين .

1995 بدء العمل بقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (صدر في 18 تموز/ يوليو 1995).

1995 الشرطة الأمريكية تعتقل الدكتور موسى أبو مرزوق (ولد عام 1951) رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مطار نيويورك.

1993 زكريا الآغا عضو الوفد الفلسطيني المفاوض يتعرض لاعتداء من قبل جنود اسرائيليين.

1982م الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يوقع في بيروت وثيقة تعترف بكل قرارات الأمم المتحدة حول المسألة الفلسطينية.

1982ماكتشاف مخطط أعده ياؤول ليرنر أحد أتباع الحاخام المتطرف مائير كاهانا (1932م- 1990) زعيم حركة "كاخ" اليهودية لتدمير قبة الصخرة المشرفة في القدس المحتلة.

1979م اغتيال زهير محسن، رئيس الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية، و رئيس منظمة الصاعقة الفلسطينية، المقربة من سوريا، في مدينة "كان" في فرنسا، على يد الموساد الإسرائيلي.

1972م إصابة المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسام أبو شريف في انفجار طرد ملغوم في بيروت. خططت للعملية المخابرات الإسرائيلية.

1967م السلطات الإسرائيلية تجري إحصاء لسكان القدس بعد الاحتلال، وتقرر مصادرة أملاك من سمتهم "الغائبين" من المواطنيين الإصليين الذين أرغموا على الهجرة.

1938م مصرع 45 وإصابة 45 آخرين من المدنيين الفلسطينيين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة الأرغون في سوق مدينة حيفا.

1946 انعقد هذا المؤتمر في لندن واقترح تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق يهودية وعربية والقدس والنقب، وأن تشكل حكومة مركزية مختصة من المناطق الأربعة برئاسة المندوب السامي البريطاني (نظام فيدرالي بزعامة بريطانيا).