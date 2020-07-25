أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح يوم السبت، كما يلي:
الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.81 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.08 شيقل.
عاجل |
25 تموز / يوليو 2020 10:16
غزة – الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح يوم السبت، كما يلي:
الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.81 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.08 شيقل.
11:06مديرة التمريض بالهلال الاماراتي تجتمع برئيس لجنة الكادر التمريضي بالصحة
11:03وزارة الأسرى تحتفل بميلاد أبناء أسير ولدوا عبر النطف المهربة
10:56بلدية بيت لاهيا وكلية الزيتونية يبحثان سبل التعاون المشترك
10:02الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز عسكري شرق الخليل
10:10"وادي " يزور مصانع غذائية في غزة والشمال ويشيد بمنتجاتها