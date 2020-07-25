وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية "وادي " يزور مصانع غذائية في غزة والشمال ويشيد بمنتجاتها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بإنشاء حديقة عامة للمصطافين على شاطئ المدينة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز عسكري شرق الخليل وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرّم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تُكرم المديرين صيام والعرابيد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2570) السبت 25/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية القبض على كنغر بتهمة نشر الفوضى بعد أن فر من صاحبه وكالة الرأي الفلسطينية يشهر مسدسه بمتجر.. والسبب طلب بارتداء كمامته
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

25 تموز / يوليو 2020 10:16

غزة – الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي صباح يوم السبت، كما يلي:

الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.81 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.08 شيقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟