" أبونعيم " يوضح دور وزارة الداخلية فى مواجهة جائحة كورونا

غزة-الرأي-احمد العمريطي

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم على أن وزارة الداخلية منذ انتشار جائحة كورونا فى العالم واعلان حالة الطوارئ في غزةرفعت درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى وعلى كافة الأصعدة لتنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة "كورونا".

واعرب أبو نعيم خلال لقاء حواري عبر اثير اذاعة الرأي الفلسطينية عن شكره وتقديره لالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة ، وهو الامر الذي ساعد الجهات الحكومية في الحفاظ على غزة خالية من فايروس كورونا.

كما تحدث عن اجراءات الداخلية بحق المحتكرين والمستغلين لحاجة الناس، ومروجي الشائعات، وأثرها في ضبط الميدان والحفاظ على الاستقرار في ظل الجائحة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تأسيس مباحث "كورونا" من قيادة وضباط وزارة الداخلية، لمتابعة انضباط الميدان والتزام المواطنين وأصحاب المنشأت بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الى جانب ذلك اتخذنا العديد من الاجراءات في مرافق الوزارة استعدادا لأي طارئ، بالإضافة إلى إعطاء إجازات لبعض النزلاء وإعادة هيكلة النظارات ومراكز التأهيل والإصلاح، ضمن إجراءات الوقاية.

وبين أبو نعيم مدى الشراكة التى وصفها بالقوية مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، باجراء العديد من اللقاءات لوضعهم في صورة خطة الوزارة في حالات الطوارئ لمواجهة الجائحة.

ولفت أن أكثر من 3 ألاف مواطن بحاجة إلى مغادرة القطاع، وهناك الآلاف من العالقين الراغبين في العودة، والداخلية لديها خطة لإدارة الملف بما يحافظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن إجراءات السلامة لا يمكن التنازل عنها ولا استثناء في تطبيقها، وكل من يدخل القطاع سيدخل الحجر، وهذا الضبط هو من حافظ على سلامة مواطنينا في قطاع غزة.