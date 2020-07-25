وكالة الرأي الفلسطينية التعليم توضح تفاصيل وترتيبات بدء العام الدراسي الجديد بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و382 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنظيف بركة تصريف المطر في بلوك G وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج ومركز معا يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية " أبونعيم " يوضح دور وزارة الداخلية فى مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى يكرم المتفوقين من الأسرة الرياضية يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة " تختتم فعاليات مخيم رؤى الابداعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تدعو المزارعين ومربي الحيوانات بأخذ الاحتياطات اللازمة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد ندوة حول مكافحة آفات وأمراض الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يحظر تحرك المركبات العسكرية شمال فلسطين

25 تموز / يوليو 2020 04:15

الداخل المحتل-الرأي:

زعم موقع "0404" العبري أن جيش الاحتلال بكافة وحداته على أهبة الاستعداد لأي تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية.
 
وذكر الموقع أن الجيش قام بتجهيز أنظمة الدفاع على الحدود الشمالية وأيضا إبقاء القوات الجوية على أتم الاستعداد لأي طارئ.

 وادعى أن تلك الاستعدادات تأتي بعد تطور الأحداث في الشمال وإطلاق صواريخ من سوريا على منطقة الجولان والتي اعترضتها أنظمة الدفاع وأصيب على إثرها سيارة ومبنى بأضرار نتيجة الشظايا.
 
ولفت الموقع إلى أن الجيش فرض حظرا على تحرك المركبات العسكرية في منطقة جبل دوف خشية من تعرضها لأي استهداف، فيما قرض قيود على الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الشمال.

ويرجح جيش الاحتلال أن يشن حزب الله هجمات على أهداف للاحتلال، ردا على مقتل أحد عناصره بالهجوم المنسوب شنه الاحتلال في سوريا قبل أيام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟