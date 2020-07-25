الاحتلال يحظر تحرك المركبات العسكرية شمال فلسطين

الداخل المحتل-الرأي:

زعم موقع "0404" العبري أن جيش الاحتلال بكافة وحداته على أهبة الاستعداد لأي تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية.



وذكر الموقع أن الجيش قام بتجهيز أنظمة الدفاع على الحدود الشمالية وأيضا إبقاء القوات الجوية على أتم الاستعداد لأي طارئ.

وادعى أن تلك الاستعدادات تأتي بعد تطور الأحداث في الشمال وإطلاق صواريخ من سوريا على منطقة الجولان والتي اعترضتها أنظمة الدفاع وأصيب على إثرها سيارة ومبنى بأضرار نتيجة الشظايا.



ولفت الموقع إلى أن الجيش فرض حظرا على تحرك المركبات العسكرية في منطقة جبل دوف خشية من تعرضها لأي استهداف، فيما قرض قيود على الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الشمال.

ويرجح جيش الاحتلال أن يشن حزب الله هجمات على أهداف للاحتلال، ردا على مقتل أحد عناصره بالهجوم المنسوب شنه الاحتلال في سوريا قبل أيام.