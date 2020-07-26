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أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى الأربعاء

26 تموز / يوليو 2020 08:09

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو اليوم الأحد، شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، شديد الحرارة وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو، الثلاثاء المقبل، شديد الحرارة وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد، لذا يكون الجو، الأربعاء المقبل، شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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