الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة بينهم فتاة ونائبين بالتشريعي

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الأحد، عشرة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم نائبين في المجلس التشريعي، حيث أُفرج عن أحدهما لاحقاً، بالإضافة إلى فتاة.

وقال نادي الأسير إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية وهم: وسام حمادة ياسين، ومحمد نور ياسين (20 عاماً)، ووجدي الشنطي (20 عاماً).

فيما جرى اعتقال النائبين في المجلس التشريعي حاتم قفيشة، ونايف الرجوب من الخليل، حيث جرى الإفراج عن قفيشة بعد ساعات على اعتقاله، علماً أنهما أسيران سابقان.

ومن بلدة بيت فجار اعتقل الاحتلال الفتى أحمد صلاح طقاطقة (17 عاماً)، كذلك جرى اعتقال لأحمد يوسف عرفة (35 عاماً) من مخيم الدهيشة خلال مروره من على حاجز عسكري.

وفي وقت متأخر من مساء أمس اعتقل الاحتلال الفتاة ريما عبد الفتاح الكيلاني (18 عاماً) من قرية نزلة زيد في جنين، وذلك أثناء مرورها من أمام حاجز عسكري.

يُضاف للمعتقلين ربحي الأسمر وشقيقه أحمد من القدس حيث جرى اعتقالهما في وقت متأخر من مساء أمس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين (11) مواطناً على الأقل جُلهم من بلدة العيساوية في القدس.