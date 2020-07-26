الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة بينهم نائبين بالتشريعي

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 8 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بينهم نائبين بالمجلس التشريعي عن محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من قلقيلية، وهم: وجدي معين الشنطي، ومحمد نور ياسين، ووسام حمادة ياسين، وجميعهم يبلغون من العمر (20 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت النائبين في المجلس التشريعي، حاتم قفيشة ونايف الرجوب من الخليل بعد دهم منزليهما.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد يوسف عرفة (٣٥ عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد احتجازه على حاجز الكونتينر مع مركبته لساعات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ربحي وأحمد الأسمر عند طريق الواد في القدس المحتلة.