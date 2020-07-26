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الأدلة الجنائية تنفذ مسرح جريمة تدريبي لمعاوني وكلاء النيابة الجدد

26 تموز / يوليو 2020 08:42

الأدلة الجنائية تنفذ مسرح جريمة تدريبي لمعاوني وكلاء النيابة الجدد
الأدلة الجنائية تنفذ مسرح جريمة تدريبي لمعاوني وكلاء النيابة الجدد

غزة- الرأي

نفذت دائرة الشؤون الفنية والتطوير في الإدارة العامة الأدلة الجنائية في الشرطة، وبالتعاون مع أقسام المعمل الجنائي "مسرح جريمة تدريبي" لمعاوني وكلاء النيابة العامة الجدد بحضور رئيس نيابة خان يونس ودير البلح المستشار كرم حسنين.

وأوضحت الأدلة الجنائية، أن النشاط تخلله معاينة لمسرح جريمة يحاكي إطلاق نار على سيارة والسطو عليها ،و قام قسم الأسلحة بمعاينتها وتحديد مسارات إطلاق النار .

وأشارت إلى أن قسم البصمات قام برفع البصمات من على السيارة وتحريزها، بينما قام قسم التزييف والتزوير بتحليل الخطوط التي تحتويها رسالة الانتقام.

وأضافت أن كل قسم قام بتبيان مدى أهمية عمله في مسرح الجريمة والطرق الفنية للتعامل مع الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، كما تم التعقيب على أهمية المعاينة وكيفية البدء والانتهاء منها.

وفي نهاية اللقاء تم الانتقال إلى قاعة التدريب بعد الانتهاء من المعاينة وذلك لطرح التساؤلات التي تخص العمل المشترك بين الأدلة الجنائية والنيابة العامة وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لأقسام المعمل الجنائي وذلك للتعرف على طبيعة العمل عن قرب.

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