وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية تنفذ مسرح جريمة تدريبي لمعاوني وكلاء النيابة الجدد وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تعاين ثلاثة أجسام متفجرة قديمة وكالة الرأي الفلسطينية حساب واحد لـ4 أجهزة.. ميزة جديدة من واتساب وكالة الرأي الفلسطينية سبب تسمية الانترنت بهذا الاسم وكالة الرأي الفلسطينية تصميم جهاز بديل للكلب لمساعدة ذوى الإعاقات البصرية وكالة الرأي الفلسطينية مرضى السكر يحتاجون لفيتامين د.. لهذا السبب وكالة الرأي الفلسطينية أشخاص يحظر عليهم تناول البطيخ الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التعرف على مشاكل القلب من لون الساقين وكالة الرأي الفلسطينية تقارير: إبراهيموفيتش سيبقى مع ميلان فى الموسم المقبل
أخبار » عجائب وطرائف

امرأة لم تدخل صالون الحلاقة منذ 64 عاما

26 تموز / يوليو 2020 08:50

1
1

امتنعت امرأة فيتنامية، اسمها نغوين ثي دينه، عن قص شعر رأسها لمدة 64 عاما، ونتيجة لذلك نمت لها جديلة بطول ستة أمتار.

وذكرت قناة "دنيا نيوز" التلفزيونية، أن نغوين ثي دينه، قصت شعرها لأول مرة في سن 19، وبعد ذلك بدأت تعاني من صداع شديد. وأخذها والداها إلى الطبيب، لكن العلاج الموصوف لم يساعد. لذلك قررت عدم زيارة حلاق الشعر مرة أخرى.

ويبلغ عمر هذه السيدة حاليا، 83 عاما، وبعد الزيارة الأولى لصالون الحلاقة، لم تقص شعرها أبدا أو تغسله بالشامبو. وقالت دينه إنه بسبب هذا، تحول شعرها إلى جديلة طويلة مثل الحبل المشدود، وباتت الجديلة تشبه الأفعى الضخمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟