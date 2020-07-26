امرأة لم تدخل صالون الحلاقة منذ 64 عاما

امتنعت امرأة فيتنامية، اسمها نغوين ثي دينه، عن قص شعر رأسها لمدة 64 عاما، ونتيجة لذلك نمت لها جديلة بطول ستة أمتار.

وذكرت قناة "دنيا نيوز" التلفزيونية، أن نغوين ثي دينه، قصت شعرها لأول مرة في سن 19، وبعد ذلك بدأت تعاني من صداع شديد. وأخذها والداها إلى الطبيب، لكن العلاج الموصوف لم يساعد. لذلك قررت عدم زيارة حلاق الشعر مرة أخرى.

ويبلغ عمر هذه السيدة حاليا، 83 عاما، وبعد الزيارة الأولى لصالون الحلاقة، لم تقص شعرها أبدا أو تغسله بالشامبو. وقالت دينه إنه بسبب هذا، تحول شعرها إلى جديلة طويلة مثل الحبل المشدود، وباتت الجديلة تشبه الأفعى الضخمة.