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"الشباب والرياضة" تنفذ يوماً دراسياً للوقاية من وباء "كورونا"

26 تموز / يوليو 2020 09:11

"الشباب والرياضة" تنفذ يوماً دراسياً للوقاية من وباء "كورونا"

غزة- الرأي

نفذت وزارة الشباب والرياضة - دائرة الطفولة'، بالتعاون مع دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة ومركز زينة للتدريب والتطوير، في المحافظة الوسطى، يوما دراسيا عن أهمية التباعد الاجتماعى للوقاية من وباء كورونا فى ظل التحضيرات للعودة للمدارس.


 وحضر اليوم الدراسي (٣٠) من الأمهات وتناول اليوم الدراسى عدة موضوعات عن تعريف الفايروس وكيفية انتقاله وسبل الوقاية منه خاصة للأطفال والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأمهات لوقاية أطفالهن خاصة عند عودتهم للمدارس، وقدمت المحاضرة عطاف حمد العديد من التجارب والنماذج التي يمكن خلالها أخذ الاحتياطات وتجنب الإصابة خلال عودة المدارس.

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