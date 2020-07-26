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خلال لقائه بتجمع الشخصيات المستقلة

النائب العام يؤكد على ترسيخ الأدوار المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي

26 تموز / يوليو 2020 09:20

النائب العام يؤكد على ترسيخ الأدوار المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي
النائب العام يؤكد على ترسيخ الأدوار المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون،  خلال لقائه بالأمين العام لتجمع الشخصيات المستقلة د. حسن حمودة، على ترسيخ الأدوار المجتمعية والشراكة مع مكونات المجتمع المحلي واسناد رجال الاصلاح وتعزيز ثقافة التسامح والحفاظ على الترابط الاسري والمجتمعي وتبني مبادرات تعزز الحريات وحقوق الإنسان بما يحقق استقرار المجتمع وخلق بيئة عدالة ناجزة للمواطن .
وناقش الطرفان نجاح سياسة الاسئتخارات المدروسة لقضايا الشيكات عبر زيارة قيمة الاموال المسددة في القضايا الواردة والمساهمة المجتمعية في علاج قضايا الإنتحار والظواهر السلبية والشراكة في ارساء دعائم سيادة القانون على الجميع دون تميز .

113301463_3156986597722363_5649686600458485247_n النائب العام يؤكد على ترسيخ الأدوار المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي
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