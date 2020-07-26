النائب العام يؤكد على ترسيخ الأدوار المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال لقائه بالأمين العام لتجمع الشخصيات المستقلة د. حسن حمودة، على ترسيخ الأدوار المجتمعية والشراكة مع مكونات المجتمع المحلي واسناد رجال الاصلاح وتعزيز ثقافة التسامح والحفاظ على الترابط الاسري والمجتمعي وتبني مبادرات تعزز الحريات وحقوق الإنسان بما يحقق استقرار المجتمع وخلق بيئة عدالة ناجزة للمواطن .

وناقش الطرفان نجاح سياسة الاسئتخارات المدروسة لقضايا الشيكات عبر زيارة قيمة الاموال المسددة في القضايا الواردة والمساهمة المجتمعية في علاج قضايا الإنتحار والظواهر السلبية والشراكة في ارساء دعائم سيادة القانون على الجميع دون تميز .