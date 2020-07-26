وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة يعبد بجنين لمدة يومين بعد تسجيل 11 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد اعتقال فتاة من نزلة زيد جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية بحر يستنكر اختطاف نائبين من الخليل داعيا لوقف جرائم الاحتلال بحقهم وكالة الرأي الفلسطينية "العمصي": كارثة حقيقية ستضرب الضفة مع عودة 40 ألف عامل من (إسرائيل) وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2571) الاحد 26/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على ترسيخ الأدوار المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي وكالة الرأي الفلسطينية طالبة من غزة تتحدى الإعاقة السمعية وتتفوق بالثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تنفذ يوماً دراسياً للوقاية من وباء "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تُشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة في غرب غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بحر يستنكر اختطاف نائبين من الخليل داعيا لوقف جرائم الاحتلال بحقهم

26 تموز / يوليو 2020 09:59

1
1

غزة-الرأي

استنكر رئيسُ المجلسِ التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر سياساتِ الاحتلال في استهدافِ نواب المجلسِ التشريعي، مُديناً اختطافَ قواتِ الاحتلال فجر اليومَ النائبين حاتم قفيشة ونايف الرجوب من محافظة الخليل جنوبَ الضفة الغربية.

وأكد د. بحر في بيانٍ وصل الرأي نسخة عنه أن الاحتلال يتعمد اختطاف نواب الشعب الفلسطيني، بين الفينة والأخرى لعزلهم عن أبناء شعبهم وإبعادهم عن قضايا مجتمعهم، في محاولة لتغييب دور المجلس التشريعي والنواب.

وحذر د. بحر من خطورة استمرار جرائم الاحتلال بحق التشريعي والنواب، مشيراً إلى أن الاحتلال يرتكب مخالفاتٍ مركبةٍ بحق القوانين والمواثيق الدوليةِ والشرائع السماوية باختطافِ النواب الفلسطينيينَ وتعطيلِ دورهم.

وأشار إلى أن الاحتلال في الوقت الذي يفرج فيه عن النائب المحرر د. حسن يوسف قبل يومين، يقوم باختطاف ثلاث نواب من الخليل وهم النائب نزار رمضان الذي اختطفه فجر الخميس الماضي، والنائبين حاتم قفيشة ونايف الرجوب الذين اختطفهما فجر اليوم الأحد.

وقال بحر :" إن تسارع هجمة الاحتلال المسعورة ضد النواب دليل على نواياه الإجرامية، وأنه يخطط لجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويريد تغييب نوابه الذين دوما يكونون في خط الدفاع الأول عن أبناء شعبهم كواجب وطني وأخلاقي".

وشدد بحر على ضرورة أن يكون هناك موقفاً وطنياً موحداً إزاء جرائم الاحتلال بحق النواب، وأن تكون هناك استراتيجية وطنية للدفاع عنهم وإجبار الاحتلال بالإفراج عنهم ووقف اجراءاته التعسفية بحقهم، وذلك من خلال التحرك الرسمي الدبلوماسي حول العالم، والتحرك الميداني على الأرض.

وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة برلمانيي العالم التضامن مع نظرائهم الفلسطينيين، وتشكيل قوة ضغط برلمانية عالمية ضد جرائم الاحتلال بحق البرلمانيين، داعيا برلمانات العالم والاتحاد البرلمانات إلى عزل الاحتلال وإدانة جرائمه بحق نواب الشعب الفلسطيني، وعدم تجاهل هذه الجرائم التي تمس برلمانات العالم واتحاداتها على اختلافهم.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟