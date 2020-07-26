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غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين

26 تموز / يوليو 2020 10:05

غانتس
غانتس

القدس المحتلة - الرأي

أبدى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، موقفه الرافض لتحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن غانتس سيطلب التشديد في سياسة تحرير الجثامين والامتناع عن تحريرها إلا في الحالات الاستثنائية.

وأفادت بأن غانتس بصدد عرض بنود السياسية الجديدة المتعلقة باحتجاز الجثامين أو تحريرها للمناقشة والمصادقة في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للاحتلال "الكابينيت"، التي ستعقد في غضون الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك، فيما أوعز غانتس، لجيش الاحتلال بتسريع عملية البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة في "إسرائيل" ولكن مكان دفنها غير معروف، وذلك على خلفية تقارير خلال الشهرين الأخيرين عن تقدم الاتصالات حول تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن غانتس أوضح خلال مداولات في وزارة الأمن ضرورة وضع قضية "الأسرى والمفقودين" على الأجندة لتكون في سلم الأولوية.

وأعلن غانتس خلال المداولات عن نيته إحداث تغييرات بالسياسة والنهج المتبع بكل ما يتعلق بتحرير الجثامين، كما ظهر ذلك من خلال رد وزارة الأمن للمحكمة العليا بشأن الالتماس بخصوص احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات، والمطالبة بتحريره.

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