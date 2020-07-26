فيسبوك يحظر صحفي لمدة شهر والاحتلال يواصل احتجاز معداته وأمواله

غزة-الرأي

حظرت ادارة ال"فيسبوك" حساب الصحفي خالد معالي من سلفيت لمدة شهر، وكذلك صفحته المتعلقة بشؤون الاستيطان.

وقال معالي ان ادارة فيسبوك سبق وحظرته عدة مرات على خلفية منشوراته المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، حيث وصلته رسالة تفيد بانه خالف معايير الفيسبوك المسموح بها للنشر، وانه محظور من النشر والتعليق لمدة شهر.

وفي السياق رفضت سلطات الاحتلال إعادة ووقف احتجاز البطاقة الصحفية والمعدات الصحفية الأخرى التابعة للكاتب الصحفي والباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي من مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية للعام الرابع على التوالي .

وكانت سلطات احتلال قد اعتقلت معالي من منزله بتاريخ 3 من نوفمبر2016 وصادرت بطاقته الصحفية والحاسوب الشخصي بحجة التحريض على الفيسبوك.

وبحسب محامي معالي فان محكمة سالم وقتها قد اشترطت على الصحفي معالي الإفراج عنه بتسليم حاسوبه الشخصي ودفع 7000 شيكل -2000دولار -- وعدم استخدام شبكة الانترنت لمدة شهر .

وتؤكد مصادر حقوقية أن سلطات الاحتلال تعزز من قبضتها وملاحقتها للإعلاميين الفلسطينيين خشية كشف وفضح ممارساتها الغير قانونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.