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"كهرباء غزة": الأجواء الحارة انعكست بشكل كبير على جدول التوزيع

26 تموز / يوليو 2020 12:00

غزة- الرأي

قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إن الأجواء الحارة حاليًا انعكست بشكل مباشر وكبير على جدول توزيع الكهرباء.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية وصل مستويات كبيرة في ظل هذه الأجواء الحارة وخاصة في فترات الذروة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت بأن المتوفر من الكهرباء قرابة (180) ميجاوات، وهي كمية قليلة جدا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر وكبير على جدول توزيع الكهرباء.

وأكدت الشركة، أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وسد جزء من العجز الناتج عن الاحتياج الكبير للطاقة.

ودعت جمهور المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وخاصة أجهزة التكييف والبرادات، وعدم تشغيلها بشكل مفرط ومبالغ فيه وذلك مراعاة للوضع العام وحاجة الناس المتزايدة للكهرباء خاصة في تلك الأوقات من العام والتي تعد من أشهر الذروة .

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