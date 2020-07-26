وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تختتم مخيم "غراس الثقافي" للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي بالأوقاف ينظم ندوة إيمانية حول العشر الأواخر من ذي الحجة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنفذ حملة لتنظيف مقبرة بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تنفذ “مخيماً صيفياً مهنياً” لتشجيع التعليم المهني وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي وكالة الرأي الفلسطينية دائرة التحفيظ بالأوقاف تعزز تعاونها مع جمعية دار القرآن الكريم والسنة وكالة الرأي الفلسطينية ترفيع طفل فلسطيني للصف الأول بمدرسة ألمانية لتميزه وذكائه وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط بالداخلية تشرع بالمرحلة الثانية لقبول الطلبة الجدد وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنهي اجراءاتها الرقابية على المسالخ وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد لقاءً مع جهاز الدفاع المدني وهيئة البترول
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم شرق غزة تنظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس"

26 تموز / يوليو 2020 01:02

1
1

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ,بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالى ورشة عمل حول العودة الأمنة للمدارس لفئة مدراء المدارس ومنسقي الصحة المدرسية فيها الممولة من منظمة اليونسيف.

وحضر افتتاح الورشة في مركز التدريب التربوي بشرق غزة أ. منير أبو زعتير مدير الدائرة الفنية ,أمصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية , أ.عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية , أ. عوني شويخ رئيس شعبة الخدمات وعضو لجنة الطوارئ في المديرية

بدورهم تدث كلاً من  أ.عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية , د. محمد قشطة من قسم الصحة طرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية تجنيها.

وأكد .أ. أبو زعيتر حرص المديرية على الاهتمام بسلامة الموظفين والطلبة من خلال عقد الدورات وورش العمل ,داعياً الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية لتجنب الإصابة بفيروس الكورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟