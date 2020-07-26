الأمم المتحدة تمنح رجال أعمال من غزة لقب سفير السلام

وكالات-الرأي:

منحت منظمة الأمم المتحدة وأكاديمية السلام الدولية (الأكاديمية الهاشمية) ومنظمة الاعتماد الدولية (IAO)، لقب سفير السلام الدولي، لرجل الأعمال الفلسطيني، تامر سعد الوادية من سكان قطاع غزة.

ورحب الوادية باللقب، الذي مُنح له من قبل جهات دولية ومنظمات أممية، معبراً فيه عن سعادته وامتنانه لكل القائمين على تعزيز السلام السياسي والمجتمعي، لما له من مصلحة لخدمة المواطنين، الذين يبقون ضحية أي صراع يتشكل بين الأطراف.

وقال الوادية: "إن هذا اللقب سيعطيه دفعة في الاتجاه الصحيح للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين، الذين يحاولون العيش بسلام بعيداً عن الصراعات، خاصة وأن قطاع غزة بقعة ساخنة، يستمر فيها الصراع".

وتقدم بجزيل الشكر والثناء للملك الأردني، عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، والأسرة الهاشمية، ورئيس الأكاديمية ومنظمة الاعتماد الدولي (IAO) في الشرق الأوسط الدكتور محمد الزيود.

ويعتبر الوادية من رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين في مجال الأعمال الغذائية على مستوى فلسطين.