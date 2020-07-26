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تحديد جلسة محاكمة جديدة لـ"نتنياهو" في ديسمبر

26 تموز / يوليو 2020 04:41

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فلسطين المحتلة - الرأي

حددت المحكمة الإسرائيلية في القدس يوم السادس من ديسمبر القادم موعدا لعقد جلسة جديدة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتهامات بالفساد.

وقالت المحكمة في بيان اليوم الأحد، إن حضور نتنياهو مطلوب في الجلسة للرد على التهم الموجهة إليه في ثلاث قضايا منفصلة، وتشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأضافت المحكمة أنه طُلب من ثلاثة متهمين آخرين المثول أمام المحكمة في نفس القضايا.

وبدأت محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد في 24 مايو الماضي، ثم عقدت جلسة ثانية من المحاكمة الأحد الماضي دون حضوره.

ويعتبر نتنياهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يمثل للمحاكمة، وهو في منصبه، حيث ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويصفها بأنها مؤامرة من منافسيه للإطاحة به.

ويواجه نتنياهو (70 عاماً) غضبا عاما متزايدا بشأن تعامل حكومته مع أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن المرض.

 

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