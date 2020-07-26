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الاحتلال يمنع وزراء حكومته من التعقيب على أحداث الشمال

26 تموز / يوليو 2020 06:26

20200520044648
20200520044648

فلسطين المحتلة - الرأي

تلقى وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بعدم التعليق على الأحداث شمالي فلسطين، عقب التوترات التي شهدتها المنطقة، وسط توقعات برد حزب الله اللبناني على مقتل أحد عناصره بغارة إسرائيلية في دمشق قبل أيام.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان-11) أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز قواته في مختلف القطاعات في الشمال، حيث دفع للمنطقة قدرات كثيرة بينما يستعد لاحتمال التصعيد.

وأشارت إلى أن الجيش يتعامل بجدية كبيرة مع تهديدات حزب الله، ويستعد لسيناريوهات مختلفة، أسوأ ما قد يصل إليه هو سيناريو اندلاع الحرب، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة أمام حركة المركبات المدنية.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تطرق خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، في وقت سابق، اليوم، إلى هجوم محتمل لحزب الله، محملاً لبنان وسورية مسؤولية أي هجوم يخرج من أراضيهما ضد كيانه.

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