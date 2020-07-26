وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يسيطر على حريق داخل "بركس" شمالي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تحديد جلسة محاكمة جديدة لـ"نتنياهو" في ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعزي باستشهاد عماد الدين دويكات وكالة الرأي الفلسطينية 25 أسيراً يحصلون على درجة البكالوريوس وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة تمنح رجال أعمال من غزة لقب سفير السلام وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: اتخذنا إجراءات لمنع ازدواجية توزيع المساعدات للفقراء وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظ بالأوقاف يفتتح دورة متشابهات القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأقصى يجري 2460 عملية جراحية منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الأوقاف والاقتصاد يتفقد مقبرة تل السلطان بمحافظة رفح
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تستنكر اعتماد الكونغرس الأمريكي موازنة لدعم الاحتلال

26 تموز / يوليو 2020 07:34

غزة- الرأي:

استنكر عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. باسم نعيم تمرير الكونغرس قرار باعتماد موازنة بقيمة ٣٨ مليار دولار لدعم دولة الاحتلال على مدار عشر سنوات.

وقال نعيم في تصريح صحفي اليوم الأحد، "إن هذا القرار ليس غطاء ماليا فقط، بل غطاء سياسي أيضا، ومن أعلى سلطة تشريعية في الولايات المتحدة، لما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم بحق شعبنا، بعضها يصل إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح أن مثل هذه القرارات وفِي هذا التوقيت بالذات يعزز منطق العربدة وانتهاك القانون الدولي الذي تنتهجه "إسرائيل"، حيث تخطط دولة الاحتلال لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية وممارسة التطهير العرقي لشعبنا في نكبة فلسطينية جديدة، وبذلك تنهي أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ونوه نعيم بأن الولايات المتحدة بهذا السلوك تضع نفسها شريكا مباشرا في العدوان على شعبنا وحقوقه التاريخية، وهذا لا يخدم الاستقرار في المنطقة وحول العالم.

وطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات والانحياز لصالح العدل في فلسطين التاريخية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين بالالتزام بالقانون الدولي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأمم المتحدة تمنح رجال أعمال من غزة لقب سفير السلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟