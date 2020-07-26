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حصيلة إصابات ووفيات "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين

26 تموز / يوليو 2020 08:36

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فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن 199 حالة وفاة، بينها وفاتين جديدتين، و3890 إصابة، منها 34 في أميركا، و1644 حالة تعاف في صفوف المغتربين الفلسطينيين ول العالم، بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى اليوم الاحد.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية لوس انجلوس للمواطن مازن الدغلاوي (61عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 69 حالة.

وذكرت أنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من "متشيغن واوهايو وشيكاغو ونيوجرسي ودالاس"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2150 إصابة.

وأفادت السفارة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة مجدية أحمد خليل العف (69عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 57

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