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كيف تحتفظ على شباب بشرتك ونضارة جلدك؟

27 تموز / يوليو 2020 08:24

كيف تحتفظ على شباب بشرتك ونضارة جلدك؟
كيف تحتفظ على شباب بشرتك ونضارة جلدك؟

كشفت الدكتورة روبي أوجلا، عالمة الطب في معهد آشر بجامعة أدنبره، طبيعة المأكولات التي يجب تناولها للحفاظ على شباب البشرة ونضارة الجلد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن هذه العالمة التي وصفتها بأحد "أصوات بريطانيا الرائدة" في مجال التغذية، قولها إنه: "من الضروري تجنب الأطعمة الغنية بالحديد، وخاصة اللحوم الحمراء (لحم البقر والضأن)، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات دراماتيكية تتعلق بالعمر".

تعتقد أوجلا أنه للحفاظ على شباب البشرة ونضارة الجلد يجب تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والكولاجين والمعادن والغنية بالخصائص المضادة للالتهابات التي من شأنها أن تجدد نشاط الجسم وتحسن وظائفه.

وقالت العالمة: "إن تناول الكثير من الفاكهة والخضروات كل يوم سيوفر للجسم مجموعة متنوعة من المواد النباتية التي توازن بين الالتهاب غير الضروري وتقليل تلف الخلايا وحمايتها أثناء الشيخوخة".

وأضافت أن النظام الغذائي منخفض البروتين يمنع الإفراط في إنتاج هرمون النمو، والذي يمكن أن يسرع التغيرات المرتبطة بالعمر.

واختتم أوجلا حديثها قائلة: "إن الأمر كله يتعلق بمبادئ الأكل الصحي: بشكل أساسي النباتات والدهون عالية الجودة (المكسرات والبذور) وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة الكاملة غير المصنعة".

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