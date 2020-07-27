يوماً بعد يوماً تعلن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل أرقام قياسية في مجالات مختلفة حول العالم.

وهذه المرة، تسلح ماليزي بساطور ليتمكن من دخول موسوعة الأرقام القياسية، عبر قطع 50 بطيخة إلى نصفين خلال دقيقة واحدة، بعد وضعها على التوالي فوق رأس صديقه.

وفقاً للتقارير، فاستطاع أشريتا فورمان بنجاح في محاولة ضرب البطيخ بالساطور بأمان، بمشاركة فريق ظل يضع القطعة تلو الأخرى على رأس صديقه هوماني بابتيستا، ليسجل رقماً قياسياً في سرعة قطع البطيخ الموضوع على رأس شخص آخر خلال دقيقة واحدة فقط، الأمر الذي نال إعجاب الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي.



[ماليزي يدخل غينيس للأرقام القياسية بسبب مافعله في البطيخ]

أرقام قياسية في غينيس العالمية

وتحلى فورمان، الذي يحمل عدداً من الأرقام القياسية الأخرى في الموسوعة العالمية، بدقة عالية أثناء أداء التجربة عالية المخاطر، والتي أُقيمت بولاية صباح في شرقي ماليزيا، بمشاركة فريق ضم 9 أشخاص من المساعدين.

وسبق لفورمان أن سجل رقماً قياسياً مماثلاً عندما تمكن من قطع 26 بطيخة موضوعة على بطنه باستخدام الساطور خلال دقيقة واحدة.

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موسوعة غينيس للأرقام القياسية

موسوعة غينيس للأرقام القياسية هي عبارة عن كتاب مرجعي يصدر كلّ عام، ويحتوي على أرقام قياسية عالمية ومعروفة.

تم إصدار النسخة الأولى من الموسوعة في العام 1955م بواسطة شركة غينيس، وهي تعدّ الآن من أكثر المراجع دقّةً والتي يتم الرجوع إليها للتعرّف إلى الأرقام القياسية.

و يتابع فريق إدارة الأرقام القياسة جميع الأرقام بشكلٍ حيادي لضمان صحتها، حيث إن المصادقة لا تتم على أي محاولة ولا تمنح شهادة غينيس للأرقام القياسية إلا بعد التحقق منها وتنتفي كل الشكوك الدائرة حولها.