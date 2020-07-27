الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة السموع في الخليل، وهم: عيسى موسى الحوامدة، ومحمد إبراهيم الحوامدة، والأسير المحرر أيمن علي أبو عرقوب.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت: يعقوب قواسمي، وعبد الله البكري، وعلي الرشق، ورأفت كيالي من بلدة عناتا ومخيم شعفاط في القدس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ماهر عبد اللطيف الأخرس من بلدة سيلة الظهر، وعمارة عبد اللطيف فشافشة من بلدة جبع في جنين.