النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2572)  الاثنين27/7/2020

10:55النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2572) الاثنين27/7/2020

11:00"هنية" يكرم (٨٠) من المتفوقين في الثانوية العامة من الأسرة الرياضية

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