النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2572) الاثنين27/7/2020
أخبار فلسطينية
· لجنة حكومية تشرع بالتحقيق في مقتل مسؤول بحركة فتح برصاص الأمن الفلسطيني-
- هنية يكشف : رفضنا عرضاً مؤخرا بـ 15 مليار دولار كمشاريع في غزة مقابل إنهاء المقاومة
- حماس" تعلن إصابة رئيسها خارج فلسطين ماهر صلاح بكورونا
أخبار إسرائيلية
- غانتس يُدخل الجثامين الفلسطينية إلى صفقة مع «حماس»
- جلسـة محاكـمـة نتنيـاهـو المقبلـة 6 ديسـمبـر
- وزير جيش الاحتلال يشدد إجراءات تسليم جثامين الشهداء والحكومة الفلسطينية تقرر تدويل القضية
- ضابط إسرائيلي : حرب غزة تذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفعناه
اخبار دولية
- الرئيس التركي للرئيس عباس: نقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
- صهيوني فرنسي يثير جدلاً بزيارة غامضة لمصراتة
الأخبار العربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن بمعبر “بيت حانون” شمال غزة
- من وباء عمواس إلى طاعون يافا: دراسة فلسطينية عن تاريخ الأوبئة في العالم
- “حماس” تعلن إصابة رئيسها خارج فلسطين والمقيم في تركيا بكورونا
- رفع الإغلاق عن الضفة مع استمرار تسجيل مئات الإصابات.. ولجنة الوبائيات توصي بالإغلاق…
- وزير جيش الاحتلال يشدد إجراءات تسليم جثامين الشهداء والحكومة الفلسطينية تقرر تدويل القضية
- قوات الاحتلال تعتقل عدة فلسطينيين في الضفة بينهم قياديان في “حماس”
- لجنة حكومية تشرع بالتحقيق في مقتل مسؤول بحركة فتح برصاص الأمن الفلسطيني- (فيديو)
- الأزمة المالية ووقف التمويل الحكومي يعصفان بنادي الأسير الفلسطيني
-
الشرق الأوسط
- نتنياهو يحذر حكومتي دمشق وبيروت من التدهور الحدودي
- غانتس يُدخل الجثامين الفلسطينية إلى صفقة مع «حماس»
- مخاوف من فلتان أمني في الضفة بعد مقتل مسؤول «فتحاوي»
الخليج الإماراتية
- جلسـة محاكـمـة نتنيـاهـو المقبلـة 6 ديسـمبـر
- 330 إصابة وأربع وفيات بكورونا في فلسطين
الاخبار اللبنانية
- «فتح» تتغطّى بـ«حماس»: مواجهة الضم بالفعاليات!
- التنسيق الحمساوي ــ الفتحاوي: مصالحة مصغرة أم اضطرار المواجهة؟
الشروق المصرية
- نائب أمين عام حزب الله اللبناني يستبعد نشوب حرب مع إسرائيل في الأشهر المقبلة
- إسرائيل: تسجيل 1268 إصابة جديدة و468 وفاة بفيروس كورونا
-
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- مستوطنون يحرقون مسجدا وسط الضفة الغربية
- رسوم مسيئة على واجهة مسجد في جنوب غرب فرنسا
- أميركا تُسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
- تقرير: 27 شهيدا و1070 مصابا و2330 معتقلا بالنصف الأول منعام 2020
- اعتقالات بالضفة بينهم نائبان وإصابة فلسطيني بمواجهات قلقيلية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حماس: حرق مسجد البيرة نتاج تحريض مؤسسات الاحتلال
- تقرير اعتقالات الضفة.. رسائل إسرائيلية لإفشال تقارب حركتي فتح وحماس
- خاص النائب يوسف: 1000 ملف طبي للأسرى منهم مصابون بأمراض خطيرة
- مستوطنون يحرقون مسجدا بالبيرة ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه
- تقرير إغلاق "نادي الأسير" مقراته.. واقع مأساوي لسياسة التجاهل الرسمي
- نحو 652 ألف وفاة واكثر من 16 مليون 421 ألف إصابة
- وفاة طفل و4 إصابات بحوادث يوم أمس بغزة
-
القدس المحلية
- الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز بيت حانون
- ميلير لـ"القدس": الوضع الراهن غير مستدام، فالفلسطينيون والإسرائيليون يجلسون فوق بعض
- قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة السموع جنوب الخليل
- تسجيل 9 إصابات جديدة في بلدة يعبد بجنين
الحياة الجديدة
- الرئيس يهاتف سفير دولة فلسطين لدى الدنمارك معزيا بوفاة شقيقه
- اشتية: "كهرباء القدس" عبرت أزمة كادت تعصف بها وتخلصت من التهديدات بقطع التيار
- الرئيس التركي للرئيس عباس: نقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
- ملحم لـ"وفا": الإجراءات على ما هي عليه والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة
جريدة الأيام
- بيت لحم: اعتقال مواطن بدعوى محاولته خطف سلاح شرطي احتلالي
- »المتظاهرون مستمرون: "لن نغادر حتى يغادر بيبي"
- »سلطات الاحتلال تعلن تغييرات على حركة المعابر خلال العيد
- »غزة: مواطن يلقي بزوجته من الطابق الثاني ويصيبها بجروح حرجة
- »سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية
- »مقتل مواطن وإصابات خلال شجار واحتراق منازل في بلدة كفر عقب
- »سلطة النقد: دفعة الراتب ستصرف كاملة دون أيّ خصومات للقروض
وكالة الراي
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح
- الاحتلال يعتقل مواطنيْن عبر حاجز بيت حانون
- قاسم: إحراق المستوطنين مسجدًا بالبيرة سلوك همجي
- الاحتلال يعتقل مواطنيْن جنوب الخليل
- صور مستوطنون يحرقون مسجدًا في البيرة
- حصيلة إصابات ووفيات "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين
- مكافحة المخدرات تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع
- دعوات استيطانية لاقتحام جماعي للأقصى الخميس القادم
وكالة صفا
- جدرانه في البيرة..تقرير بصمت.. "خطة الضم" تدخل حيز التنفيذ في الضفة
- رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان وسط ترقب لرد حزب الله
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي رفح
- كورونا يحصد أكثر من 652 ألف شخص حول العالم
- هيئة: حرق مسجد البر والإحسان بالبيرة انتهاك صارخ لحرية العبادة
- محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الفتاة ريما الكيلاني
- الاحتلال يرفض إنهاء عزل الأسيرتين حمادة وحشيمة
سما نيوز
- هنية يكشف : رفضنا عرضاً مؤخرا بـ 15 مليار دولار كمشاريع في غزة مقابل إنهاء المقاومة
- ضابط إسرائيلي : حرب غزة تذكرنا بالثمن اشلباهظ الذي دفعناه
- واللا العبري : حزب الله أرجأ هجوما بسبب حشد قوات
- يديعوت": تل ابيب تضاعف الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية... لهذا السبب
- الصحة: وفاة مواطنة من سعير متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
-
فلسطين اليوم
- الأوقاف تندد.. مستوطنون يحرقون مسجد البر والإحسان في البيرة
- متحدثان يدعوان لإتمام الوحدة وصياغة استراتيجية جامعة لمواجهة خطة "الضم" الاسرائيلية
- حزب الله و"الإسرائيليون" يحاصرون نتنياهو
- يرفع حصيلة الوفيات خلال 24 ساعة إلى 4
- وفاة مواطنة من سعير متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
- التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده
- الشيخ قاسم: حرب تموز 2006 ستكون نموذجاً أولياً لرد حزب الله إذا ما قررت "اسرائيل" الحرب
عرب 48
- وفاة جديدة بكورونا في الخليل لتصل حصيلة الوفيات إلى 79
- كفر عقب: مقتل رجل وإصابات بالاختناق إثر شجار وإحراق منازل
- "حماس" تعلن إصابة رئيسها خارج فلسطين ماهر صلاح بكورونا
- الشاباك يعزز الحراس حول نتنياهو
- كيف تعقّب الشاباك المواطنين في زمن ما قبل كورونا؟
- غانتس: "نفترض وقوع أحداث على الحدود"
- الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
- مخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى قبرص واليونان و"دول خضراء"
-
وكالة وفا
- نصائح وارشادات لتجنب مخاطر موجة الحر
- 13 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ...
- الخارجية الصينية: اغلاق القنصلية الاميركية بم ...
- "كورونا عالميا": نحو 652 ألف وفاة واكثر من 16 ...
- الاحتلال يعتقل مواطنين من بلدة السموع جنوب ال ...
- (محدث) وفاة المؤرخ الشعري للقضية الفلسطينية ا .
حدث في مثل هذا اليوم
27 تموز (يوليو)
- 1996 وفاة الفلسطيني محمود اجميل في سجن نابلس نتيجة التعذيب على يد أمن قوات البحرية.
- 1971م استشهاد القائد أبو علي إياد "وليد أحمد نمر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو القيادة العامة لقوات العاصفة وهو من موليد مدينة قلقيلية عام 1934م.
- 1905 المؤتمر الصهيوني السابع في بال حيث انعقد هذا المؤتمر في الفترة من (27/7-2/8/1905)، بحضور 497 مندوباً يمثلون كل الأحزاب التقليدية والجمعيات الصهيونية، وهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد وفاة مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل.
- 1950 نيوزيلندا تعترف بدولة "إسرائيل" بعد عامين من إنشائها.
-