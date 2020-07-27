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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2572) الاثنين27/7/2020

27 تموز / يوليو 2020 10:55

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2572)  الاثنين27/7/2020

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·          لجنة حكومية تشرع بالتحقيق في مقتل مسؤول بحركة فتح برصاص الأمن الفلسطيني-

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  • الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز بيت حانون
  • ميلير لـ"القدس": الوضع الراهن غير مستدام، فالفلسطينيون والإسرائيليون يجلسون فوق بعض
  • قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة السموع جنوب الخليل
  • تسجيل 9 إصابات جديدة في بلدة يعبد بجنين

 

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27 تموز (يوليو)

  • 1996 وفاة الفلسطيني محمود اجميل في سجن نابلس نتيجة التعذيب على يد أمن قوات البحرية.
  • 1971م استشهاد القائد أبو علي إياد "وليد أحمد نمر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو القيادة العامة لقوات العاصفة وهو من موليد مدينة قلقيلية عام 1934م.
  • 1905 المؤتمر الصهيوني السابع في بال حيث انعقد هذا المؤتمر في الفترة من (27/7-2/8/1905)، بحضور 497 مندوباً يمثلون كل الأحزاب التقليدية والجمعيات الصهيونية، وهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد وفاة مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل.
  • 1950 نيوزيلندا تعترف بدولة "إسرائيل" بعد عامين من إنشائها.
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