بلدية غزة والشرطة.. جهوزية متكاملة لاستقبال العيد

غزة- الرأي- فلسطين عبد الكريم:

كالعادة وفي كل عام، تستعد بلدية غزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد أيام معدودة، حيث نظافة المدينة وترحيل النفايات وتجهيز المسالخ وتجميل الحدائق، الى جانب تنظيم عمل الأسواق ومراقبتها، وضخ المياه لمنازل المواطنين.

وأعدت البلدية خطة لنظافة المدينة قبل العيد وبعده، حيث سيتم بدء العمل بتلك الخطة اعتبارا من وقفة العيد، وترحيل النفايات أولا بأول لمنع وجود مكاره صحية، بمشاركة 200 عامل و34 آلية تتبع للبلدية.

ترحيل النفايات

ويقول منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة، م. أحمد أبو عبدو:" إن البلدية تولي اهتماما كبيرا بنظافة المدينة قبل العيد وخلاله، ويقدر معدل النفايات يوم وقفة العيد بـ 1000 طن، حيث تعمل طواقم البلدية على جمعها وترحيلها ومن ثم معالجتها".

ويؤكد أبو عبدو في حديث لـ"الرأي"، أن البلدية وضعت خطة لهذا العام واتخذت قراراً بمنع الذبح العشوائي للأضاحي سواء في الشوارع أو في المنازل حتى لا تحدث مكاره صحية، فيما سيتم التخلص من المخلفات بطريقة صحيحة وسليمة.

ويردف قوله:" قامت البلدية بترخيص مسالخ مؤقتة لذبح الاضاحي، حيث يوجد 30 مسلخ حاصل على الموافقة، في ظل إجراءات وشروط صحية لمنع المكاره والذبح العشوائي، وللحد من هروب الذبيحة بإشراف أطباء بيطريين ".

ويوجد في المسالخ التي أعدتها البلدية لذبح الأضاحي، معدات وآليات حديثة لتنظيف الأحشاء الداخلية للأضحية والتخلص من مخلفاتها بطريقة صحيحة وسليمة، فيما يتم نقل اللحوم بسيارات مخصصة لها.

خدمة المياه

وفيما يتعلق بخدمة المياه ووصولها لمنازل المواطنين، يوضح أبو عبدو أن بلدية غزة تعمل على تطوير عملية ضح المياه بكميات إضافية لمنازل المواطنين خلال أيام العيد وذلك في حال وجود التيار الكهربائي، خاصة في ظل الأجواء الحارة.

ويضيف:" نعمل على ضخ كميات مناسبة من المياه للمنازل لفك العجز، لكن من الممكن أن يكون هناك تضارب في جدول المياه وجدول الكهرباء، ولكن في حال وجود تضارب بين مجيء الكهرباء والمياه، يمكن للمواطن التقدم بشكوى على رقم 115".

وتحتاج الأضاحي التي يتم ذبحها من قبل المواطنين والتجار والشركات، كميات كبيرة من المياه، حيث تبذل البلدية جهودا كبيرة حتى لا يحدث نقص داخل المنازل.

تنظيم الأسواق

وبخصوص تنظيم الأسواق ومتابعتها خلال أيام عيد الأضحى؛ يبين منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة، أن البلدية حررت مجموعة من المختصين لممارسة عملهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

"وسيتوجه فريق تابع للبلدية للأسواق وفريق آخر لمتابعة عمل المحال التجارية لمراقبة اللحوم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال تم ضبط مخالفات سيتم أخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، يقول أبو عبدو.

وعلى صعيد تجهيز الحدائق، عملت البلدية على تنظيف الحدائق وتجهيز الألعاب الخاصة بها، وتأمينها حرصا على سلامة الأطفال.

دور شرطة البلديات

شرطة البلديات تصطف هي الأخرى الى جانب بلدية غزة في متابعة وتنظيم الأسواق وحركة المرور وتأمين ذبح الأضاحي والمنتزهات والأماكن العامة.

يقول العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة بلدية محافظة غزة في حديث لـ"الرأي": "إن هناك عناصر مكدسة من شرطة البلديات يتواجدون في الأسواق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً ".

وفيما يتعلق بضبط الأسواق ومراقبتها، يضيف:" إن شرطة البلديات بالتعاون مع موظفي بلدية غزة دائرة النظام والانضباط قاموا بوضع حواجز إسمنتية على كافة الشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع عمر المختار، والذي يمتد من ميدان فلسطين حتى مركز أشواق التجاري بمنطقة الشجاعية".

وتأتي تلك الخطوة والحديث للعقيد حمادة، للتخفيف من الازدحامات المرورية ومنع البسطات العشوائية والبائعين من الدخول إلى الشارع العام ومنع تكدس المواطنين، حيث ستتواجد شرطة في تلك الأماكن لضمان سير الأمور على ما يرام.

والى جانب ذلك، ستكون المحال التجارية مفتوحة، في حين يمنع منعا تاما وجود الباصات والسيارات على الأرصفة حتى لا يتم اشغال مساحات تقيد من حركة المواطنين، حيث يتم التنسيق مع دائرة الضبط والنظام في بلدية غزة ومصادرة أي متعلقات بمن لا يلتزم بهذه الإجراءات.

ويؤكد العقيد حمادة أن دوريات شرطة البلديات ستجوب الشوارع والأسواق وستقوم بعملها على أكمل وجه حتى موعد انتهاء العمل داخل تلك الأسواق حتى لو كان في منتصف الليل.

تأمين المسالخ والمنتزهات

ووفق الخطة الخاصة التي أعدتها شرطة البلديات خلال أيام عيد الأضحى، سيتم العمل على فرز دورية بشكل يومي لتأمين ذبح الأضاحي في مسلخ البلدية، كذلك تسيير دوريات لتأمين المنتزهات العامة والأماكن التي تشهد ازدحاما خلال أيام العيد للعمل على تنظيمها وتأمينها.

ويلفت العقيد حمادة إلى أن عناصر من الشرطة ستكون متواجدة ومسئولة عن تأمين المنتزهات ومنع التزاحم، ومنعا لأي إشكاليات قد تحدث، موضحا أن هناك عناصر من شرطة البلدية تم تزويد المسلخ بها لتأمين ذبح الأضاحي وعملية نقلها أيضا.

وفي السياق ذاته، سيتواجد عناصر حفظ النظام ودوريات شرطة البلديات على مدار الساعة، لمنع حدوث أي إشكاليات خلال العشرة الأواخر من ذي الحجة وخلال أيام عيد الأضحى، في حين يتم حل أي إشكالية في حال حدوثها وفي الميدان.

وتشهد أسواق قطاع غزة حركة نشطة وكبيرة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لشراء الحلويات وملابس العيد للأطفال والتزود بالحاجيات الضرورية، فيما تسبب تلك الحركة النشطة ازدحاما مروريا، وهو ما تعمل شرطة البلديات بالتعاون مع بلدية غزة على التخفيف منه وتنظيم تلك الأسواق.