استمرار تأثير الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.