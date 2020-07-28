إدمان السكر عند الاطفال واضراره الجسدية والنفسية

الحلويات هى الأطعمة المفضلة عند الأطفال دائما بأشكالها وأنواعها المتعددة، ولكن الأكثار فى تناول الحلويات يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية عديدة على الأطفال، وحسب ما ذكره موقع verywellfamily فإن تناول الكثير من السكر ، والتطور إلى ما أطلق عليه البعض "إدمان السكر" ، له العديد من الأضرار الجسدية والنفسية المحتملة للأطفال.

فإدمان السكر هو نوع محدد من إدمان الطعام وقد ثبت أنه يتطور في الدراسات الحيوانية ولديه أوجه تشابه مع أنواع معينة من إدمان المخدرات، لذلك ، يجب على الآباء القلق إذا كان طفلهم يعاني من أعراض الانسحاب عندما لا يكون لديهم طعام سكري لمدة يوم أو يومين

يمكن أن تشمل أعراض الانسحاب من إدمان السكر تغيرات في المزاج ، مثل التهيج ، والأعراض الجسدية ، مثل الهزات ، أو التغيرات في مستوى النشاط ، مثل أن يصبح طفلك أكثر نشاطًا ، أو خمولًا عن المعتاد، ومن اضرار ادمان السكر عند الاطفال:

1:سوء التغذية



في حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن لدى الناس ، قد يفاجأ الآباء بمعرفة أنه حتى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن يعانون من سوء التغذية، و ﻿ يعتقد الكثير من الناس أن سوء التغذية هو نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء ، ولكن هذا غير دقيق.

يساء فهم سوء التغذية بشكل عام على أنه يعني المجاعة في الواقع ، هذا يعني سوء التغذية ، كما هو الحال بالنسبة لشخص يعاني من نقص التغذية عندما يستهلك شخص ما الكثير من العناصر الغذائية ، مثل السكر ، يمكن أن تكون النتيجة التغذية المفرطة. عندما لا يأكل الشخص ما يكفي من المغذيات أو العناصر الغذائية ، يمكن أن تكون النتيجة نقص التغذية، يمكن أن يحدث سوء التغذية عندما لا يحصل الشخص على ما يكفي من العناصر الغذائية المحددة.

حتى إذا كان ابنك يحصل على طاقة كافية من السكر ، فهو يحتاج أيضًا إلى البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن ، مثل الكالسيوم والحديد.

2:تسوس الأسنان



تسوس الأسنان مؤلم ويمكن أن يحدث أو يتفاقم بتناول الأطعمة والمشروبات السكرية المفرطة، ومن المحتمل أن يكلف تسوس الأسنان طفلك أكثر بكثير من الحاجة إلى الحشوات ، أو حتى فقدان الأسنان،و إذا تركته دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد.

في حين أن نظافة الفم الجيدة ، بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا ، وفحوصات الأسنان المنتظمة ، يمكن أن تساعد في منع تسوس الأسنان ، ويعتبر الافراط فى تناول الحلوى واستهلاك الصودا يزيد من احتمالية إصابة طفلك بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

3:الأضرار النفسية



وقد ثبت أيضًا أن تناول الكثير من السكر ، على سبيل المثال ، تناول الحلوى بشكل يومي ، يسبب ضررًا نفسيًا محتملاً، حيث أظهرت احدى الدراسات وجود صلة واضحة بين استهلاك الحلوى اليومي لدى الأطفال في سن العاشرة والعنف في الحياة اللاحقة، وبحث هذا في عينة من الأفراد في سن العاشرة ثم لاحقًا في مرحلة البلوغ، و تم تقييم استهلاكهم اليومي من الحلوى كطفل، ووجد الباحثون أنه من بين أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنيفة ، كان ما يقرب من 70٪ يأكلون الحلوى كل يوم كأطفال ، مقارنة بـ 42٪ ممن لم يستمروا في ارتكاب جرائم عنيفة.

تكهن مؤلفو الدراسة بأن هذه الظاهرة تتعلق بالآباء الذين يستخدمون الحلوى للتحكم في سلوك أطفالهم ، مما يعيق تعلم الأطفال لتأخير الإشباع، وقد أظهرت أبحاث أخرى أن عدم القدرة على تأخير الإشباع يرتبط بالانحراف.

على الرغم من أن تقديم الحلويات لطفلك قد يبدو أسهل طريقة لجعله يفعل ما تطلبه ، إلا أنه من الممكن أن تهيئه لمشاكل من خلال إعطائه الكثير من السكر حاول استخدام طرق الانضباط الفعالة بدلاً من ذلك