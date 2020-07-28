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أسعار العملات مقابل الشيقل

28 تموز / يوليو 2020 08:32

رام الله - الرأي:

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:3.42 شيكل

الدينار الأردني:4.81 شيكل

اليورو الأوروبي:4.00 شيكل

الجنيه المصري:0.21 شيكل

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