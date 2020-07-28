أسعار العملات مقابل الشيقل

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
الدولار الأمريكي:3.42 شيكل
الدينار الأردني:4.81 شيكل
اليورو الأوروبي:4.00 شيكل
الجنيه المصري:0.21 شيكل
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28 تموز / يوليو 2020 08:32
رام الله - الرأي:
أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
الدولار الأمريكي:3.42 شيكل
الدينار الأردني:4.81 شيكل
اليورو الأوروبي:4.00 شيكل
الجنيه المصري:0.21 شيكل
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