أغرب تصرف من إمرأة حاصرت الثعابين السامة مكتبها

قرر رجل هندي الإنتقام من موظف بالوقود بعد رفض الأخير تلبية طلبه الخاص بتزويد الوقود لسيارته.

ففي واقعة غريبة وقاسية، تفاعل عدد كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي في ولاية ماهاراشترا غربي الهند، فقد قرر الهندي بروت إطلاق خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات، وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن بروت نشر مقطع فيديو يظهر رجلا وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به ثعبان، ويلقيها في المكتب ويغادر مسرعا، ليعود بإناء آخر ويدخل مكانا ثانيا ويطلق ثعابين سامة، بينها ثعبانا من نوع كوبرا الخطير.

فقد أراد الرجل شراء بنزين لملء زجاجة، ولكن بسبب إغلاق المؤسسات التجارية في بولدهانا بعد الساعة الثالثة مساءً استجابة لإجراءات الحومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بتحديد مواعيد العمل، رفض الموظفون مساعدة الرجل.

لكن هل تعلم كيف تصرفت وتعاملت صاحبة محطة الوقود؟ ظهرت في الفيديو وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها تسير بهدوء وبطء خارج المكتب.

ووفقا للتقارير المحلية، فر الرجل من المكان وتم استدعاء صائد ثعابين لجمعهما من المحطة، فيما رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة المحطة.

من المعروف أن يؤثر السم الصادر من لدغة الثعبان على جهاز الاعصاب المركزي والمحيطي ويسبب شللا في عضلات الجسم، بما فيها عضلات جهاز التنفس. يظهر تأثير السم على الدورة الدموية كنزيف حاد جراء تدمير جدران الأوعية الدموية .

الفيديو أثار موجة من الغضب بسبب ما قام به الرجل الذي طالب الكثير على ضرورة القبض عليه ومحاكمته بشكل عاجل للحصول على عقابه.