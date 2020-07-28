لجنة زكاة الشاطئ تنظم "الحفل السادس لتكريم أوائل الثانوية العامة" فوج التحدي

غزة- الرأي

نظمت لجنة زكاة الشاطئ الجنوبي حفل تكريم لأوائل الطلبة في الثانوية العامة للعام السادس على التوالي، وذلك في صالة أورجنزا على شاطئ بحر غزة.

وشارك في الحفل رئيس اللجنة أ. نور الدين عقيلان والأعضاء ، ووكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا، ومدير مديرية غرب غزة الدكتور عبد القادر أبو علي ،والوجهاء وأولياء أمور الطلاب، ومدراء المدارس..

وهنأ عقيلان الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم وأسرة التربية والتعليم في غرب غزة على ما بذلوه من جهود كبيرة في خدمة الطلاب وتوفير أفضل الظروف والأجواء ليحققوا هذا التفوق والإبداع والتميز، كما وأبرز انجازات اللجنة وكيف انها تقوم على خدمة الفقراء، كما شكر الأستاذ خالد مقداد أبو الوليد على رعايته لهذا الحفل المهيب.

كما وجه شكرا خاصاً لجمعية خير أمة الخيرية لكفالتها للطالبة المتفوقة أسيل الحاج أحمد وتوفير رسوم الجامعة خلال فترة الدراسة كاملة.

وكان لا بد من كلمة من راعي الحفل الأستاذ خالد مقداد وبارك النجاح للطلاب المتفوقين، وتمنى لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة، كما قدم شكره إلى لجنة زكاة الشاطئ الجنوبي على جهودها المبذولة.

وأرفقت كلمة طيور الجنة بنشيد من المنشد براء العويد أهداها للطبة المتفوقين.

ومما يفخر به مخيمنا وهذا الحفل حصول الطالبتين مروة حسونة وهند أبو زعيتر على المرتبة الثانية مكرر على مستوى الوطن في الفرع العلمي، وألقيتا كلمة المتفوقين في هذا الحفل..

وفي كلمة مديرية التربية والتعليم في غرب غزة أثنى الدكتور عبد القادر أبو علي على دور لجنة زكاة الشاطئ الجنوبي وسعيها الحثيث لادخال الفرحة والسرور على أهالي المنطقة، وعلى الاشراف على هذا الاحتفال يؤكد اهتمام اللجنة في دعم الطلاب المتفوقين الذين لم يمنعهم حصار ولا قطع كهرباء عن تحصيل أعلى الدرجات وجليل المقامات بين زملائهم الطلاب.

كما وجه أبو على رسالة شكر للكادر التعليمي وأولياء الأمور على صبرهم وعونهم ودعمهم لأبنائهم المتفوقين

وفي نهاية الحفل قدمت لجنة زكاة الشاطئ الجنوبي واجب الشكر والتقدير لمدير مديرية تعليم على غزة د عبد القادر أبو علي وحصولها على المرتبة الأولى على مستوى المديريات في الوطن، كما تم تكريم مدراء المدارس أ. علاء الأشقر مدير مدرسة عدنان العلمي، و أ. خالد حشيش مدير مدرسة أبو ذر الغفاري، و أ. ماجدة الأطرش مديرة مدرسة شهداء الشاطئ، و الدكتورة سحر حرب مديرة مدرسة كفر قاسم، على جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء في المسيرة التعليمية..

وفي ختام الحفل تم تكريم أوائل الطلبة