تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة

غزة- الرأي

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، 200 وجبة طعام " إفطار صائم " مكونة من الأرز والدجاج المشوي على 100 أسرة من الأسر المستورة في مدينة غزة مساء اليوم، وستستمر الوجبات طيلة العشر أيام الأولى من ذى الحجة بدعم كريم من فاعل خير في دولة الكويت الشقيقة.

و بين المدير التنفيذي للجنة رامي العشي، أن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه.

وأوضح ، أن الأسر المستهدفة تحصل على عدد وجبات يكفي لإشباع أفرادها، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين خاصة في أيام الخير هذه.