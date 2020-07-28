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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2573) الثلاثاء 28/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

«السلطة» ترفض تسلم «المقاصة» عن الشهر الجاري

عشراوي تدعو المجتمع الدولي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

الصحة: وفاة مواطن 69 عامًا من مخيم الجلزون متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الخارجية: لا تغيير على ترتيبات سفر المواطنين من وإلى فلسطين

أخبار إسرائيلية

المخابرات الإسرائيلية تشدد الحراسة على نتنياهو

الهجمات الإسرائيلية قتلت 60 موالياً لإيران في سوريا خلال 3 أشهر

الجيش «الإسرائيلي» منخرط في «قتال دائر» على حدود لبنان

نتنياهو: نحن أمام عملية عسكرية ليست سهلة وما يجري على الحدود مع لبنان حدث أمني غير بسيط

تشديد الحراسة على نتنياهو إثر تصاعد الاحتجاجات بسبب فشل الحكومة في التعامل مع "كورونا"

مدير "بتسيلم": نمارس احتلالاً دون ثمن وغالبية الإسرائيليين يتعايشون بسلام مع الضم

يديعوت: إسرائيل تنقل رسالة لجهات دولية تهدد فيها بتوجيه ضربة إلى لبنان

بينيت: لن نوصي بنتنياهو بعد الانتخابات المقبلة

هآرتس: نتنياهو يستخدم مؤيدة له لتقديم خدمات استشارية لمواجهة الكورونا

معاريف: حادثة أمس قد تؤدي إلى مواجهة أكبر على الجبهة الشمالية

نتنياهو وغانتس لـ حزب الله: لا تلعبوا بالنار ولا تكرروا خطأ اليوم

اخبار دولية

قوات اليونيفيل: نجري اتصالات مع إسرائيل ولبنان لوقف التوتر على الحدود

العالم يقترب من تسجيل 17 مليون إصابة بفيروس كورونا

أخبار عربية

تجدد الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

جرائم تدفيع الثمن اليهودية.. نتاج التحريض الإسرائيلي الرسمي على الفلسطينيين

توالي تسجيل إصابات “كورونا” بأعداد كبيرة في القدس وانخفاض العدد في باقي مدن…

الأسرى يحيلون الزنازين لأكاديميات علمية.. و25 منهم يحصلون على درجة “البكالوريوس”

اشتية يؤكد الاستمرار في وقف العلاقة مع الاحتلال ويجدد رفض تسلم “أموال المقاصة”

مفتي القدس يحذر من دعوات إسرائيلية لاقتحام “الأقصى”

مستوطنون يحرقون مسجدا في الضفة الغربية.. ودعوات فلسطينية لـ “شد الرحال” يوم عرفة-…

الشرق الأوسط

إدانات فلسطينية وإسرائيلية لحرق مستوطنين مسجداً في الضفة

نصف راتب للموظفين الفلسطينيين قبل «الأضحى»

الخليج الإماراتية

«السلطة» ترفض تسلم «المقاصة» عن الشهر الجاري

مستوطنون يحرقون مسجداً في رام الله.. ورسومات مسيئة على آخر بفرنسا

الأهرام المصرية

الحكومة الفلسطينية تعلن إغلاقا شاملا أول يومين في عيد الأضحى

إسرائيل ردا على نفي حزب الله: لدينا توثيقا لما حدث في مزارع شبعا

حماس تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية

فلسطين: إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات العامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

نتنياهو: حزب الله وراء محاولة التسلل إلى إسرائيل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

اعتقال 7 مواطنين واستدعاء آخرين للمقابلة

قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا وتفتش عددًا من المنازل في الخليل

غزة: تثبيت حكم الإعدام والسجن بحق قتلة السالمي

مذكرات وزير الصحة ومدير عام الوزارة تكشف سبب فشل إسرائيل بمواجهة الكورونا

المُحاضر وليد سالم: إسرائيل انتقلت من مشروع "القدس الموحدة" إلى "القدس الكبرى"

وزارة الاقتصاد في غزة تنفذ حملات لمراقبة صرف العملات الأجنبية

نادي الأسير يدين قرار محكمة الاحتلال القاضي بسرقة أموال الأسرى ويعتبره سابقة خطيرة

القدس: وقفة مطالبة بتسليم جثمان الشهيد عريقات

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 3895 واستقرار حالات الوفاة

الرابع خلال أسبوعين..وفاة طفل اختناقًا داخل سيارة في أراضي 48

الحياة الجديدة

30 مليون دولار منحة من البنك الدولي لدعم المواطنين الأكثر حاجة

"الخارجية" تصدر توضحياً بخصوص عمل معبر الكرامة

نائب رئيس حركة فتح يلتقي القنصل العام الفرنسي

أهم قرارت مجلس الوزراء في جلسته الـ67 برئاسة اشتية

​الأيام

»زعران «لا فاميليا» يصطادون اليساريين في شوارع القدس!

»الاحتلال يمنع مواطنات من السفر بذريعة عدم تسجيل أولادهن حديثي الولادة...

»إغلاق شامل في أول يومين من عطلة العيد واستمرار منع التنقل بين المحافظات

»"الخارجية": لا تغيير على ترتيبات سفر المواطنين من وإلى فلسطين

»"بنت الخياطة" لجمانة حدّاد.. حروب ومجازر ونساء!

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

معاريف: حادثة أمس قد تؤدي إلى مواجهة أكبر على الجبهة الشمالية

حزب الله يلعب بالنار"... نتنياهو ووزير جيشه يتوعدان لبنان برد قوي وحاد...

الحكومة الفلسطينية تعلن الإجراءات والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى..

حزب الله يفند ادعاءات الاحتلال: لم يحصل إطلاق نار من طرفنا في أحداث اليوم وردنا آت حتماً..

إسرائيل تهدد قيادات من “حماس” في الضفة الغربية لتخريب جهود المصالحة مع “فتح”

مذكرات وزير الصحة ومدير عام الوزارة تكشف سبب فشل إسرائيل بمواجهة الكورونا

عرب 48

بسبب كورونا: تحذيرات من خطر حقيقي يواجه الأسرى

تعويضات حكومية فلسطينية لمُتضرري هدم الاحتلال و126 مليون شيكل لآلاف العائلات

كورونا في القدس المحتلة: 164 إصابة جديدة

العيد في الضفة: إغلاق كامل حتى الأحد ومطالبة فلسطينيي الداخل الالتزام بالإغلاق

حماس" تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وسورية: لهما "حقّ الرّد"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

28 تموز (يوليو)

2006 استشهاد شابين أحدهما المجاهد محمد محمود كلاب (30 عاما) من مسجد الأيبكي بحي الدرج أحد نشطاء كتائب القسام وذلك خلال تصديه لقوات الاحتلال التي اجتاحت حي الشجاعية غزة . كما أصيب 16 آخرون بنيران قوات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة

2002م مقتل 3 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار عليهم جنوب جبل الخليل وعاد المقاومون إلى قواعدهم سالمين، وقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن العملية.

2001م الفلسطينيّون يزحفون إلى ساحات المسجد الأقصى ويرابطون فيها بعد أن قرّر الصهاينة وضع حجر أساسٍ لهيكلهم المزعوم فيها

1988 السلطات الإسرائيلية تبعد الدكتور محمد صيام رئيس الجامعة الإسلامية في غزة

1988 دبلوماسيون إسرائيليون يصلون إلى موسكو في أول زيارة من نوعها منذ 21معاماً.

1929 انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ في سويسرا (استمر حتى 11مآب/ أغسطس 1929)، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود.