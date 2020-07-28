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بعد إصابة أسير محرر بالفيروس

إدارة سجن "النقب" تبدأ بإجراء فحص "كورونا" لأسرى قسم "22"

28 تموز / يوليو 2020 10:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجن النقب بدأت صباح اليوم بإجراء فحص كوفيد 19 (كورونا)، للأسرى القابعين في قسم 22 بالمعتقل.

وأضافت الهيئة، أن إجراء الفحوصات جاء بعد ضغوطات وجهود من قبل الصيب الأحمر الدولي وهيئة الأسرى ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد تبين إصابة أسير محرر بالفيروس، أفرج عنه قبل يومين من معتقل النقب.

وكانت هيئة الأسرى والصحة الفلسطينية قد أكدتا أمس، أن الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، والذي أفرج عنه الأحد الماضي من سجون الاحتلال بعد قضائه 9 أشهر في الأسر أن نتيجة فحص كورونا له ظهرت (إيجابية) أي أنه مصاب.

وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، كونها حتى هذه اللحظة لم تتعامل بجدية لحمايتهم من وصول فيروس كورونا إلى أقسامهم وغرفهم التي يحتجزون فيها، كما أنها مستمرة في سياسة الإقتحامات ونقل الأسرى بين السجون، والى المحاكم وزنازين العزل، وإخراج اسرى للتحقيق والإستجواب من قبل المخابرات، وإعادتهم في نفس اليوم لذات الاقسام والغرف دون إجراء أي فحوصات.

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