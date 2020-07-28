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أبو الريش: وضعنا خطة استراتيجية للحفاظ على بقاء قطاع غزة خالٍ من “كورونا”

28 تموز / يوليو 2020 01:49

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غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن الوزارة اتخذت خطوات جدية منذ بداية العام الحالي 2020 للحفاظ على قطاع غزة خالٍ من فيروس “كوفيد “19” من خلال تشكيل اللجان المختلفة في إطار تنظيم الملف وإعطاء صانع القرار رؤية التحركات الوقائية.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة لتوثيق تجربة غزة في إجراءاتها وخطواتها الوقائية، لتصديرها إلى الارث الانساني والطبي، لافتا الى إعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الجائحة لمحاصرة الإصابات والسيطرة على الفيروس.

وأوضح د. أبو الريش أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لرصد ومتابعة البرتوكولات العلاجية للفايروس المستجد، وتفادي أي نسبة من الخطأ في الخدمات التشخيصية والمخبرية، إضافة الى تدريب الكادر البشري لديها للتعامل مع الفايروس المستجد داخل مرافقها وخارجها.

ولفت أن الوزارة وضعت السياسات والإجراءات الضابطة لعمل الوزارات الأخرى في متابعة سير العمل في المرافق الحكومية وغير الحكومية، وفق اجراءات السلامة والوقاية، منوها ان الوزارة عكفت على تعزيز الشراكة مع كافة القطاعات المحلية ومقدمي الخدمات الصحية واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية سواء عبر المعابر أو في المرافق العامة، إضافة الى ضمان تدفق المعلومات للجمهور لحظة بلحظة، وضبط الخطاب الموجه للجمهور استنادا الى المعلومات الموثوقة والحاضرة في حينها على مدار اليوم والليلة من خلال الايجاز الصحفي.

وذكر د. أبو الريش أن الوزارة تنظر بعين الخطورة لسرعة تفشي الفايروس في دول الجوار بموجته الثانية، مما يضع الوزارة أمام مسؤوليات أكبر لحماية شعبنا من خطر الفايروس، لافتا الى أن الوزارة فيما يختص بفتح المعابر للأفراد أنها تتحرك في مسارين الأول هو ابقاء غزة أمنة من الفايروس، والثاني هو الالتزام الأدبي تجاه مواطني شعبنا ضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية

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